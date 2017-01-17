Нацрада відповіла Freedom House на критику щодо телеканалу "Дождь"

Про це повідомляється в заяві Нацради, опублікованій 16 січня.

«Служби Національної ради, які постійно проводять моніторинг як іноземних, так і вітчизняних мовників, виявили невідповідність програмного наповнення каналу українському законодавству. Було зафіксовано поширення комерційної реклами, що є порушенням вимог частини дев’ятої статті 13 Закону України «Про рекламу» («трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземні телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію держав - членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, забороняється»). Як відомо, Російська Федерація не ратифікувала Конвенцію, отже, на телеканали, які діють під її юрисдикцією, поширюється зазначена норма», – йдеться в заяві.

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«Крім того, неодноразово фіксувалося поширення в програмах телеканалу «Дождь» інформації, яка не відповідає вимогам частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» («не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди») та частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» («інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини)», – наголосили у Нацраді.

Нагадаємо, 13 січня організація Freedom House назвала актом "цензури" заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь». Комітет захисту прав журналістів закликав українську владу скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу «Дождь».