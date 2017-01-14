Геращенко звернула увагу ОБСЄ на відсутність українських телеканалів у РФ

Про це йдеться в повідомленні Геращенко на її сторінці у Facebook.

«В РФ не працює жоден український телеканал. Жоден. Чомусь це ніколи не хвилювало і не хвилює ані вельмишановну пані Дуню Міятович (представниця ОБСЄ з питань свободи преси), ані жодну міжнародну журналістську організацію», - написала вона.

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Геращенко зазначила, що в РФ проживають мільйони українців, які мають право на українську мову і українські телеканали, але їх немає на жодному кабельному каналі.

«Так само блокуються українські телеканали на окупованому Донбасі і в Криму. Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги , в тому числі Ради Європи, бо ж, мовляв, туди не пускають моніторингові місії, а отже, інформації не може бути в звітах», - наголосила вона.

«А щодо присутності іноземних телеканалів в українському медіа-просторі, то яку б країну не представляли ці телеканали – вони мають дотримуватися українського законодавства, якщо ретранслюються в Україні. Крим – це Україна», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одноголосно вилучила телеканал «Дождь» з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України, і дала провайдерам місяць, щоб замінити цей російський телеканал на інший.

Як пояснив член Нацради Сергій Костинський, телеканал регулярно порушував українське законодавство в питанні Криму.

«Журналісти «Дождя» їздять до Криму з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показано як територію Росії», - зауважив Костинський.