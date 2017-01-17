Лавров забув зміст "Будапештського меморандуму" і затягнув стару пісню про "переворот в Україні"

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН, де записано в Мінських угодах і в Будапештському меморандумі про необхідність відправки людей вирішувати військові питання на Донбас, а також «на захист російськомовних» на Донбасі та в Криму, про що заявляв президент РФ Володимир Путін.

"Будапештський меморандум містить одне єдине юридичне зобов'язання Росії, США і Великої Британії - воно полягає в тому, що до України, яка звільнилася від ядерної зброї, не буде застосована сила з використанням ядерної зброї. Це єдине юридичне зобов'язання 1994 року, закріплене в Будапештському протоколі", - сказав Лавров.

Він додав, що в цьому документі є політичні зобов'язання, які полягають у тому, що "всі ми повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність Української держави».

"Все це абсолютно відповідає нашій позиції. Єдине, чого немає в Будапештському протоколі, - це зобов'язання Росії або когось ще погоджуватися з результатами антиконституційного збройного перевороту", - сказав Лавров.

За його словами, "автори" перевороту проголосили боротьбу з "російською мовою і росіянами в Криму".

Лавров, зокрема, послався на слова лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша, який нібито заявляв про необхідність «вигнати або знищити росіян із Криму».

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"З такими змінами, під керівництвом подібного роду діячами (Ярош ніколи не обіймав державні керівні посади в Україні - УНІАН) ніхто не зобов'язався погоджуватися", - сказав він.

"Пішовши на підрив домовленостей від 20 лютого 2014 року, будучи неспроможними забезпечити зобов'язання щодо формування уряду національної єдності під гарантії Франції, Польщі та Німеччини, українські путчисти грубим чином порушили положення Будапештського протоколу про необхідність свято поважати суверенітет і територіальну цілісність Української держави", - заявив Лавров.

Зазначимо, що країни-підписанти Будапештського меморандуму, серед яких була й Росія, окрім незастосування ядерної зброї, зобов’язалися «поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України» та «утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і (зобов’язалися – ред.) що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй».