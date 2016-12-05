Росія не виконала Будапештський меморандум - посол Британії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф під час круглого столу в Києві.

"Чи виконаний Будапештський меморандум? Ні, але він був не виконаний Росією, ось ключовий момент. Я чула, що його описують як міжнародний договір.. я знаю, що в Україні дуже багато людей розчаровані… Британська точка зору полягає в тому, що це меморандум порозуміння і з цієї точки зору він є обмеженим в юридичному плані. Ці зобов’язання, які в нас є за умовами цього меморандуму, – це надавати консультації", - заявила вона.

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"У березні 2014 року ми розпочали такі консультації і вони відбулися в американському посольстві в Парижі, і міністр Дещиця був там, Джон Керрі був там і я була там з нашим міністром закордонних справ.. і був один незайнятий стілець. Міністр закордонних справ Лавров в цей час перебував у Парижі, але російська сторона не відвідала консультації", - додала посол.

"Я думаю, що провал меморандуму – це провал однією зі сторін, яка не виконує свої зобов’язання. Ми вважаємо, що Росія не тільки порушила свої зобов’язання за Будапештським меморандумом, але і низку інших міжнародних зобов’язань, якщо ми розглядаємо ситуацію агресії Росії проти України", - переконана Гоф.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі.

Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.