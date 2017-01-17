Нардепи не змогли підвищити собі зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 117 (при необхідних мінімум 226) із 329 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Народний депутат України Долженков (фракція «Опозиційний блок») наголосив, що цією постановою передбачалося збільшення зарплати народних депутатів фактично вдвічі.

Зокрема, за його словами, в додатку 2 «Оплата праці народних депутатів України» передбачалося, що їхні посадові оклади визначаються в прожиткових мінімумах для працездатної особи та встановлюються в таких розмірах: голова Верховної Ради - 20; перший віце-спікер - 19,2; заступник голови Верховної Ради – 18,7.

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Також передбачалося встановити зарплату голови комітету Верховної Ради, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, керівника депутатської фракції (депутатської групи) у розмірі 18 прожиткових мінімумів; першого заступника, заступника голови комітету Верховної Ради, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, секретаря комітету Верховної Ради, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, заступника керівника депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді – у 17,0; голови підкомітету комітету Верховної Ради – у 16,5; члена комітету Верховної Ради України – у 16,2.

Крім того, передбачалося збільшити зарплату помічників – консультантів народного депутата, зокрема, загальний місячний фонд пропорційно до посадового окладу народного депутата - члена комітету Верховної Ради мав вираховуватися з коефіцієнтом 1,25.

Голова ВРУ Андрій Парубій пропонував визначати зарплати народних депутатів не в 20 прожиткових мінімумів, як пропонувалося постановою, а в 15, але ця пропозиція також не була підтримана.

Як відомо, на сьогодні прожитковий мінімум для працездатних встановлено в розмірі 1600 грн, тобто зарплату депутата відповідно до постанови пропонувалося підняти до понад 30 тис грн.

Крім того, під час сигнального голосування не було підтримано пропозицію проголосувати за кошторис без додатків, що стосувалося підвищення зарплат народним депутатам. За неї проголосували лише 123 із 325 народних депутатів.

Також ВРУ не підтримала пропозицію відправити цей проект постанови на доопрацювання.