ЗМІ стало відомо, якими можуть бути зарплати народних депутатів у 2017 році

У розпорядженні видання РБК-Україна опинився додаток до постанови парламенту "Фінансове забезпечення діяльності народних депутатів", розробником якого є уряд.

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Згідно з документом, оклади парламентаріїв будуть прив'язані до прожиткового мінімуму працездатного громадянина (1600 гривень), тоді як раніше депутатська зарплата нараховувалася виходячи з мінімальної заробітної плати.

Так, максимальний оклад у спікера Ради - 20 прожиткових мінімумів, тобто, згідно з документом, його зарплата становитиме 32 тис. гривень.

Робота першого віце-спікера і віце-спікера з окладами в 19,2 і 18,7 прожиткових мінімумів відповідно щомісяця буде оплачуватися в 30,72 тис. гривень та 29,9 тис. гривень.

Голова парламентського комітету отримає зарплату в 28,8 тис. гривень, його заступник - 26,4 тис. гривень, голова підкомітету - 26,4 тис. гривень, член комітету - 25,92 тис. гривень.

За даними парламентарів, з 1 травня 2017 року будуть переглянуті оклади для всіх категорій чиновників, відповідно до закону про держслужбу. Однак ця пропозиція не стосувалася депутатів.

Так, планується, що директор територіального управління НАБУ буде отримувати 64 тис. гривень, начальник відділу - 32 тис. гривень, посадовий оклад голови НАЗК з 2017 року планується в розмірі 31,2 тис. гривень.

Крім того, оклад судді місцевого суду становитиме 48 тис. гривень, судді Верховного суду - 120 тис. гривень.