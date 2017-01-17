Парубій пообіцяв оприлюднити результати аудиту автопарку ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту у відповідь на вимогу фракції “Самопоміч” провести аудит використання коштів ВР, зокрема, на обслуговування автопарку.

Парубій зазначив: “За моїм розпорядженням зараз проводиться аудит автобази. І як тільки він буде завершений, я тут же про результат аудиту публічно поінформую».

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Як повідомлялося, ряд народних депутатів, серед яких перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, заявляли про виділення великих сум на нібито перевезення народних депутатів. Водночас ці депутати не користувалися на той момент транспортом ВР.

Зокрема, як заявляла Геращенко, вона виявила, що закріплений за нею автомобіль щодня “намотує” не менше 120 км, в тому числі й тоді, коли вона перебуває у відрядженнях в інших країнах.

Після цього голова Верховної Ради доручив провести аудит автопарку парламенту.