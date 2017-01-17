Суд ООН у Гаазі оприлюднив деталі позову України проти Росії

Про йдеться у повідомленні Міжнародного суду ООН, передає "ЄвроПравда".

Україна "просить визнати у рішенні суду, що Російська Федерація з посередництва своїх державних органів, державних посадових осіб, а також інші фізичних та юридичних осіб, на яких покладене представлення держави, порушила зобов'язання у рамках Конвенції щодо фінансування тероризму, надаючи фінансування, допомогу у вигляді зброї та тренувань незаконним озброєним формуванням, які беруть участь у здійсненні терористичних актів в Україні", - цитує український позов суд ООН.

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У переліку терористичних формувань, які фінансуються та підтримуються з боку РФ, названі "ДНР", "ЛНР", група "Харківські партизани" та пов’язані з ними групи та особи.

Серед інших претензій до РФ у питанні фінансування тероризму – "невжиття заходів для виявлення, замороження та конфіскації фондів, які використовуються для фінансування тероризму", "відсутність розслідування та переслідування тих, хто здійснює та фінансує терористичну активність" та ненадання Україні підтримки у такому розслідуванні.

Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар з боку російської влади, а також підконтрольної РФ де-факто кримської влади.

Київ просить визнати, що Росія відповідальна за:

- систематичну дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та українських громад;

- проведення незаконного референдуму в атмосфері насильства та залякування;

– заборону Меджилісу і переслідування його лідерів

– підтримку та пряму участь у кампанії зі зникнення (викрадення) і вбивства кримських татар;

– залякування кримських татар за допомогою обшуків і затримань;

– перешкоджання кримськотатарським та україномовним ЗМІ;

– пригнічення освіти кримськотатарською та українською мовами, а також заборону зібрань представників цих громад.

Україна просить Міжнародний суд ООН на час розгляду справи як захід забезпечення позову заборонити РФ здійснювати будь-які кроки, що погіршують нинішню ситуацію.

У своєму позові до РФ Україна вимагає, щоб російська влада припинила всю підтримку збройних формувань на українській території; здійснила репарації всім, хто постраждав через дії проросійських збройних формувань; повністю відновила у правах українську та кримськотатарські громади на окупованій території України, а саме в Криму та Севастополі.