Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У позові Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. «До найбільш трагічних терористичних атак російських маріонеток слід віднести збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові», - підкреслили в МЗС.

Крім того, Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

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«Починаючи з незаконного “референдуму”, проведеного в атмосфері залякування, російська окупаційна влада здійснює політику культурного знищення цих громад. Така дискримінаційна політика була засуджена Генеральною асамблеєю ООН, і проявилася у забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі зникнень, вбивств, самовільних обшуків, затримань, спроб припинити мовлення ЗМІ, а також у обмеженні на викладання української і кримськотатарської мови», - наголосили в МЗС.

“В рамках незаконної агресії в Україні, Російська Федерація нехтує основоположними правами людини, якими наділений кожен громадянин України”, - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

“Ми намагалися врегулювати існуючі спори шляхом переговорів протягом більше двох років, але Росія не бажає припинити свої порушення міжнародного права. Тому ми подали позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за ці порушення і відновлення прав українського народу, гарантованих цими міжнародними договорами, учасником яких є Російська Федерація”, - підкреслив Клімкін.

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Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи Судом по суті, поінформували в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ подати позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН про протидію фінансуванню тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.