Клімкін відреагував на заяву Лаврова, закликав Росію зібратися у "Будапештському форматі"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Російську Федерацію зібратися у «Будапештському форматі», щоб вона обгрунтувала свою позицію про відмову дотримуватись гарантій суверенітету України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
"Росія вже неодноразово казала саме те, що сьогодні сказав Лавров. Я вважаю, що така позиція, вона знаходиться поза будь-якою логікою. Поза будь-якою політичною логікою, поза будь-якою міжнародно-правовою логікою", - підкреслив Клімкін.
Він додав, що після перемоги Майдану і демократії в Україні, можливо, "ми перемістилися до якогось російського міфу".
"Яким чином ми порушували Будапештський меморандум? Реально Росія окупувала Крим і розпочала масштабну агресію проти України. Весь світ розуміє, хто порушив Будапештський меморандум. Є тільки одна думка, це думка Росії. Я вважаю, що ця думка не має жодного логічного обгрунтування", - заявив Клімкін.
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Міністр додав, що українська сторона багато разів намагалася на різному рівні зібрати підписантів Будапештського меморандуму.
"Наші друзі і колеги - Сполучені Штати, Велика Британія та інші країни, які приєдналися до цих гарантій, були готові. Завжди Росія казала, що вона не готова у будь-якому контексті брати в цьому участь. І це, до речі, дуже символізує російську позицію. Якщо Росія впевнена в тому, що її позиція має якесь обгрунтування, то чому не зібратися і не обгрунтувати цю позицію", - наголосив Клімкін.
"Обгрунтовувати нема чого за визначенням", - наголосив міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не брала на себе зобов'язань за Будапештським меморандумом визнавати "переворот" в Україні, і звинуватив "українських путчистів" у порушенні цілісності України.
Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі.
Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.