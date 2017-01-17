Клімкін відреагував на заяву Лаврова, закликав Росію зібратися у "Будапештському форматі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Росія вже неодноразово казала саме те, що сьогодні сказав Лавров. Я вважаю, що така позиція, вона знаходиться поза будь-якою логікою. Поза будь-якою політичною логікою, поза будь-якою міжнародно-правовою логікою", - підкреслив Клімкін.

Він додав, що після перемоги Майдану і демократії в Україні, можливо, "ми перемістилися до якогось російського міфу".

"Яким чином ми порушували Будапештський меморандум? Реально Росія окупувала Крим і розпочала масштабну агресію проти України. Весь світ розуміє, хто порушив Будапештський меморандум. Є тільки одна думка, це думка Росії. Я вважаю, що ця думка не має жодного логічного обгрунтування", - заявив Клімкін.

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Міністр додав, що українська сторона багато разів намагалася на різному рівні зібрати підписантів Будапештського меморандуму.

"Наші друзі і колеги - Сполучені Штати, Велика Британія та інші країни, які приєдналися до цих гарантій, були готові. Завжди Росія казала, що вона не готова у будь-якому контексті брати в цьому участь. І це, до речі, дуже символізує російську позицію. Якщо Росія впевнена в тому, що її позиція має якесь обгрунтування, то чому не зібратися і не обгрунтувати цю позицію", - наголосив Клімкін.

"Обгрунтовувати нема чого за визначенням", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не брала на себе зобов'язань за Будапештським меморандумом визнавати "переворот" в Україні, і звинуватив "українських путчистів" у порушенні цілісності України.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі.

Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.