Deutsche Bank передбачив послаблення санкцій США проти Росії навесні 2017 року

Згідно з оглядом банку, автори вказують на декілька ознак швидкого скасування обмежень: позитивні відгуки про Росію обраного президента США Дональда Трампа і ключових членів його команди, потенційна готовність Трампа і високопоставлених республіканців скасувати санкції в обмін на співпрацю на Близькому Сході і ядерне роззброєння, пише РБК.

Читайте такожКремль відреагував на слова Трампа про зняття санкцій з РФ в обмін на скорочення ядерного арсеналу

Відзначається, що в числі ознак також названо відсутність доказів втручання російських хакерів в американський політичний процес, як і існування таємних «особливих відносин» між новою американською адміністрацією і Москвою.

Deutsche Bank проаналізував висловлювання Трампа, його помічниці Келліенн Конвей, майбутнього держсекретаря Рекса Тіллерсона, радника з національної безпеки Майкла Флінна, майбутніх глави ЦРУ Майкла Помпео і міністра оборони Джеймса Меттіса. Тіллерсон, наприклад, під час слухань щодо його призначення допустив співпрацю з Росією у боротьбі з тероризмом і наголосив, що Москва «не непередбачувана» і може бути партнером Вашингтона на Близькому Сході.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама у п'ятницю, 13 січня, продовжив на рік дію санкцій відносно Росії через її агресії в Україні.