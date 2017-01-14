Обама продовжив санкції проти Росії через її агресію в Україні

Про це йдеться в поширених Білим домом документах, передає ТАСС.

"Дії й політика уряду Російської Федерації продовжують представляти незвичайну і надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США", - йдеться в розпорядженні американського президента.

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"Тому я постановив, що необхідно продовжувати режим (санкційного) надзвичайного стану відповідно до указу 13660 щодо Росії", - зазначив Обама.

Таким чином, санкції продовжується ще на рік. Сам указ №13660 був опублікований 6 березня 2014 року. Згодом він доповнювався іншими указами, що розширювали санкції проти російських фізичних осіб і організацій.