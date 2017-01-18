У Кремлі відмовилися обговорювати пропозицію Савченко щодо обміну Криму на Донбас

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи готовий Кремль впливати на так звані «республіки», аби отримати від України визнання анексії Криму в обмін на повернення Донбасу.

«Це питання є недискусійним і незаперечним для Російської Федерації. Ми не обговорюємо статус, стан і майбутнє російських регіонів. Це не питання для обговорення хоч би з ким це було», - наголосив Пєсков.

«Що стосується впливу російської сторони на «республіки Донбасу»: ви знаєте, що Росія робить усе можливе, аби сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Тут, звісно, потрібно, аби сама Україна не відмовлялася від цих «республік», - додав Пєсков.

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За його словами, ведеться абсолютна блокада цих регіонів у плані виконання соціальних зобов'язань, виплати пенсій, підтримки інфраструктури.

«Це свідчить про те, що Київ сам відмовляється від Донбасу. У цьому серйозна проблема. Росія, як країна-гарант Мінських домовленостей, робить усе можливе, щоб вплинути на сторони цього конфлікту - це регіони Донбасу і Київ - з тим, щоб вони виконували взяті зобов'язання», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи був би Кремль задоволений реалізацією сценарію Савченко», Пєсков зазначив: «Мені нема чого додати до того, що я сказав».

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи наполягатиме Росія на збереженні «республік», хоча вони не передбачені «Мінськом-2», Пєсков сказав: «У даному разі, говорячи, що Україна відмовляється, ми говоримо про те, що Україна не виплачує пенсії, не забезпечує охорону здоров'я». За його словами, саме це є проблемою», оскільки не сприяє зближенню «цих «республік» з Києвом, навпаки».

На питання, наскільки для Кремля є важливим збереження назв «ДНР» і «ЛНР», прес-секретар Путіна зазначив: «Ці назви «республік», самопроголошених на Донбасі, це не ті назви, які дала РФ».

Як повідомляв УНІАН, депутат Верховної Ради Савченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що звільнення Донбасу мирним шляхом можливе лише за тимчасову відмову від Криму.

«Щодо того, що це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій, то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик», - вважає депутат.

За словами Савченка, «хоч би як кричали і рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, вони повинні відмовитися від півострова».

«Крим — це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас — вона (влада України) залишить окупованим Крим і забере Донбас», — переконана вона.