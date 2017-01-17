Савченко про звільнення Донбасу мирним шляхом: це буде здачею Криму

Про це заявила народний депутат Надія Савченко, передає 112 Україна.

"Щодо того, що це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій - то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться у довгий ящик", - заявила Надія Савченко.

Вона також зазначила, що звільнити Донбас невійськовим шляхом можна за столом переговорів.

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"Як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо. Вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки що не бачу", - впевнена народний депутат.