Савченко про звільнення Донбасу мирним шляхом: це буде здачею Криму
Звільнення Донбасу мирним шляхом призведе до здачі Криму.
Про це заявила народний депутат Надія Савченко, передає 112 Україна.
"Щодо того, що це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій - то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться у довгий ящик", - заявила Надія Савченко.
Вона також зазначила, що звільнити Донбас невійськовим шляхом можна за столом переговорів.
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"Як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо. Вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки що не бачу", - впевнена народний депутат.