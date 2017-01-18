НАТО усвідомлює небезпеку, яку становить сьогодні Росія для Європи - Муженко

14:43, 18 січня 2017
Політика
344 0

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко заявляє, що НАТО усвідомлює небезпеку, яку становить сьогодні Росія для Європи.

Засідання Військового комітету Україна – НАТО / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, на цьому Муженко наголосив за результатами засідання Військового комітету Україна – НАТО в середу в Брюсселі.

«Начальники генеральних штабів країн-членів НАТО усвідомлюють небезпеку для Європи в умовах ведення Росією агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Муженко також відзначив єдність вищих військових керівників, які входять до Військового комітету НАТО, у розумінні небезпеки, яку становить сьогодні Росія для Європи.

«Про питання розвитку співробітництва, допомоги Україні та передачі українськими військовими набутого досвіду партнерам з Альянсу йшлося й під час двосторонніх зустрічей Муженка з колегами з країн НАТО і країн-партнерів», – зазначають у прес-службі.

Читайте такожМашина проросійської пропаганди працює: у ЗМІ шириться міф про "тисячі танків США" у Європі

У рамках візиту до штаб-квартири Альянсу Муженко зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллєр, головою Військового комітету НАТО генералом Петером Павелом, командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Кертісом Скапаротті, начальниками генеральних штабів Великої Британії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Чехії та Швеції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#НАТО#Муженко