НАТО усвідомлює небезпеку, яку становить сьогодні Росія для Європи - Муженко

Як повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, на цьому Муженко наголосив за результатами засідання Військового комітету Україна – НАТО в середу в Брюсселі.

«Начальники генеральних штабів країн-членів НАТО усвідомлюють небезпеку для Європи в умовах ведення Росією агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Муженко також відзначив єдність вищих військових керівників, які входять до Військового комітету НАТО, у розумінні небезпеки, яку становить сьогодні Росія для Європи.

«Про питання розвитку співробітництва, допомоги Україні та передачі українськими військовими набутого досвіду партнерам з Альянсу йшлося й під час двосторонніх зустрічей Муженка з колегами з країн НАТО і країн-партнерів», – зазначають у прес-службі.

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У рамках візиту до штаб-квартири Альянсу Муженко зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллєр, головою Військового комітету НАТО генералом Петером Павелом, командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Кертісом Скапаротті, начальниками генеральних штабів Великої Британії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Чехії та Швеції.