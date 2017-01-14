Муженко – заступнику місії ОБСЄ: бойовики збільшили кількість обстрілів позицій військових

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, про це начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил генерал армії Віктор Муженко заявив на зустрічі з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом.

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Муженко звернув увагу Хуга на збільшення кількості обстрілів українських позицій в зоні проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ.

Муженко, зокрема, наголосив на важливості нарощування спроможностей СММ ОБСЄ з моніторингу ситуації та спостереження за виконанням Мінських домовленостей.

За його словами, протягом грудня 2016 та січня 2017 року окупаційні війська 1730 разів порушили режим припинення вогню, під час яких 693 рази застосовувалась зброя, заборонена Мінськими домовленостями. При цьому близько 60% обстрілів українських позицій відбувається у вечірній та нічний час, коли патрулі СММ ОБСЄ не здійснюють спостереження.

Як зазначив Муженко, ефективна робота СММ ОБСЄ в районах конфлікту має сприяти зниженню напруженості, збереженню життя цивільного населення та запобіганню втрат серед українських військових.