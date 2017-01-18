У Європарламенті закликали головуючу в ЄС Мальту надати Україні "безвіз"

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне звернення під час пленарного засідання Європейського парламенту сьогодні в Страсбурзі вона адресувала прем’єр-міністру цієї країни Джозефу Мускату (Joseph Muscat) у рамках обговорення програми пріоритетів столиці Мальти Валлетти.

Читайте такожМеркель та Олланд впевнені у ратифікації Угоди про асоціацію та скасуванні віз для українців

«Щодо зовнішньої політики – наше майбутнє пов’язано з майбутнім наших сусідів. Ми повинні продовжувати працювати над вирішенням криз… Я закликаю Мальтійське президентство лібералізувати візовий режим для України. Європейський парламент виконав свою частину, зараз це має зробити Рада», – сказала Габріель.

Нагадаємо, брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк спрогнозував, що якщо в Євросоюзі не буде нових потрясінь, українці отримають лібералізацію візового режиму вже з квітня-червня цього року.