У Європарламенті закликали головуючу в ЄС Мальту надати Україні "безвіз"

14:45, 18 січня 2017
Політика
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Європейський депутат, доповідач із питання лібералізації візового режиму для Україні Марія Габріель закликала головуючу в Європейському Союзі Мальту дати українцям безвізовий режим.

У Євросоюзі знову згадали про "безвіз" для України / Фото УНІАН

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне звернення під час пленарного засідання Європейського парламенту сьогодні в Страсбурзі вона адресувала прем’єр-міністру цієї країни Джозефу Мускату (Joseph Muscat) у рамках обговорення програми пріоритетів столиці Мальти Валлетти.

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«Щодо зовнішньої політики – наше майбутнє пов’язано з майбутнім наших сусідів. Ми повинні продовжувати працювати над вирішенням криз… Я закликаю Мальтійське президентство лібералізувати візовий режим для України. Європейський парламент виконав свою частину, зараз це має зробити Рада», – сказала Габріель.

Нагадаємо, брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк спрогнозував, що якщо в Євросоюзі не буде нових потрясінь, українці отримають лібералізацію візового режиму вже з квітня-червня цього року.

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Теги: #Україна#Євросоюз#безвіз