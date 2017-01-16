Україна отримає "безвіз" навесні, якщо в ЄС обійдеться без потрясінь – журналіст

Брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк прогнозує, що якщо в Євросоюзі обійдеться без нових потрясінь, українці отримають лібералізацію візового режиму вже з квітня-червня цього року. Про це він пише у блозі на "112 Україна".

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"Я практично впевнений, що українці нарешті отримають безвізовий режим з Шенгенською зоною ЄС вже навесні цього року... Якщо все буде нормально, якщо Європейський Союз не буде переживати нових потрясінь, Україна отримає лібералізацію візового режиму в період з квітня по червень цього року. Я думаю, що це станеться саме у цей відрізок часу, якщо подивитися на передбачений раніше графік", – пише Йозвяк.

Він пояснює, що Україна повинна дочекатися, коли Рада Європи та Європарламент остаточно схвалять переглянутий механізм призупинення "безвізу": "Текст, який був узгоджений раніше, повинен бути перекладений на всі офіційні мови ЄС, потім потрібно "юридично вичистити текст". Переклад та редагування зазвичай займає від шести до восьми тижнів, і, за умови, що ця робота розпочалася ще до Різдва, розумно очікувати, що підсумкові документи повинні бути готові десь наприкінці січня або в лютому".

Потім почнеться тріалог між Європейською комісією, Європейським парламентом та Радою ЄС. "У випадку з Грузією знадобилося менше години, щоб знайти розуміння і прийти до згоди. З того, що я чув, аналогічно все повинно пройти і для України", - пише Йозвяк.

Потім ця угода повинна бути схвалена Радою ЄС. У випадку з Грузією це сталося через кілька днів після досягнення компромісу. Заключні два кроки - голосування в комітеті громадянських свобод Європарламенту та голосування на пленарному засіданні Європарламенту. Потім договір буде підписаний і опублікований в офіційному журналі.

"Якщо знову подивитися на Грузію в якості прикладу, [...] шлях від тріалога до остаточного голосування у Грузії зайняв близько шести тижнів. Якщо ми візьмемо ці ж часові рамки для України, вже в квітні/травні українці отримають безвізовий режим", - вважає Йозвяк.

При цьому він вважає, що не варто очікувати лібералізації візового режиму до голландських парламентських виборів 15 березня. Також французи обиратимуть нового президента, ймовірно, в два тури, в кінці квітня - початку травня. "Після перемоги Трампа всі бояться перемоги Ле Пен. Навіть якщо це виглядає малоймовірним на даний момент, але потенційні наслідки цього були б відчутні для всього ЄС", - підсумовує журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2016 року Європарламент прийняв пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.

Рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців буде прийматися в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради і Європарламенту. Міністр закордонних справ Павло Клімкін обережно заявляє, що скасування віз для громадян України може відбутися навесні 2017 року.

Також він недавно запевняв, що в Європейському Союзі немає побоювань, що скасування віз для українців призведе до великої міграції населення.