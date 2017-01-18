Путін, Меркель і Олланд підтримали швидкий обмін полонених "всіх на всіх" - Кремль

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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«Обговорювався хід реалізації Мінських домовленостей, у тому числі з урахуванням підсумків саміту в «нормандському форматі» в Берліні 19 жовтня 2016 року. Висловлено незадоволеність ситуацією в контексті врегулювання української кризи. Констатовано, зокрема, загострення обстановки вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатню результативність роботи в Контактній групі», - йдеться в повідомленні.

«Наголошено на важливості нарощування спільних зусиль з деескалації напруженості на південному сході України, забезпеченні послідовного виконання положень «Мінська-2», включаючи швидкий обмін утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх», - стверджується в повідомленні.