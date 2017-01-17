Геращенко розповіла, чому Медведчук бере участь у звільненні заручників

Про це заявила віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірину Геращенко, коментуючи ситуацію з обміном полонених, пише Українська правда.

Читайте такожГеращенко про обмін полоненими: бойовики вимагають від України "звільнити" зниклих без вісти людей

"Очевидно, щоб витягти заручників, має відбуватися діалог з іншою стороною – тобто Росією і підконтрольними їй бойовиками. Віктор Медведчук має діалог з іншою стороною і проводить цю роботу зі звільнення заручників", - зазначила вона.

Геращенко також додала, що рішення про включення конкретних осіб, зокрема Медведчука, в Мінську групу влада, СБУ і МЗС приймала, виходячи з того, щоб використати всі можливості для звільнення заручників.