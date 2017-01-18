ЦРУ розсекретило більше 10 тисяч документів про Україну - ЗМІ

Центральне розвідувальне управління США відкрило доступ до частину свого архіву. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

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Як пише видання ain.ua за запитом "Україна" пошук на сайті видає більш ніж в 11 000 розсекречених документів.

Загалом розсекречені приблизно 930 тисяч документів більше ніж на 12 млн сторінок – це напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 1990-х років.

Усі документи розділені на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п.

Як повідомляв УНІАН раніше, Центральне розвідувальне управління США виклало в онлайн 775 тисяч документів на 13 млн сторінок, розсекречених президентським указом Білла Клінтона від 1995 року.

В архіві міститься інформація про діяльність ЦРУ під час холодної війни, в'єтнамської та корейського конфліктів. Також в базі можна знайти дані про проекти агентства з дослідження НЛО і телепатичні можливості людини.