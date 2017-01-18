ЦРУ виклало в мережу розсекречені документи про холодну війну, НЛО і телепатичні можливості людини

Про це повідомляє Русская служба BBC.

В архіві міститься інформація про діяльність ЦРУ під час холодної війни, в'єтнамської та корейського конфліктів. Також в базі можна знайти дані про проекти агентства з дослідження НЛО і телепатичні можливості людини.

З 2000 року отримати доступ до цього архіву (CREST - CIA Records Search Tool) можна було тільки з чотирьох комп'ютерів в Національному архіві в штаті Меріленд в певні години. Це створювало незручності для дослідників.

Організація MuckRock, яка допомагає всім бажаючим запитувати інформацію уряду США за "Законом про свободу інформації", подала в суд на ЦРУ в червні 2014 року.

MuckRock у своєму позові писала, що база даних фактично недоступна. Саме ЦРУ визнало, що отримання доступу до цієї інформації ускладнено, і існуюча процедура являє собою перешкоду для багатьох дослідників.

Спочатку в ЦРУ повідомили, що їм знадобиться 28 років, щоб викласти в онлайн всі документи. У 2015 році термін скоротили до шести років.

Творець проекту щодо розкриття інформації Glomar Disclosure Майкл Бест в 2016 році вирішив зібрати гроші на проект з оцифрування бази CREST за схемою краудфандінга. Після цього в ЦРУ погодилися прискорити процес.