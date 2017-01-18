В АП підтвердили, що Україна користується послугами американських лобістів

Про це заступник глави Адміністрації президента і секретар Нацради реформ Дмитро Шимків написав у своєму Facebook.

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"З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGR Group. Дана ініціатива відбувається за підтримки донорів, без використання державних коштів", - повідомив Шимків.

Він також пояснив, що Фонд підтримки реформ в Україні для потреб Наради реформ та уряду протягом останніх двох років фінансує різні реформаторські ініціативи та команди реформ, залучаючи донорські кошти від ЄБРР, WesternNIS Enterprise Fund (США), ОБСЄ, урядових програм Канади та Німеччини, Фонду " Відродження", посольств США та Великобританії, тощо.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна користується послугами лобістів BGR Group у США. Йшлося про те, що їх послуги щомісяця коштують 50 тисяч доларів і надаватимуться принаймні до кінця 2017 року.

Згодом в Адміністрації президента це повідомлення спростували.