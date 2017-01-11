Не відповідає дійсності - в АП спростували інформацію про наймання Україною лобістів у США
В АП запевнили, що всі дані, де є помилки, будуть виправлені.
В Адміністрації Президента заперечили інформацію американського державного ресурсу FARA щодо того, що Київ профінансував лобістську компанію BGR Group для відстоювання інтересів України. Про це заявив голова прес-служби Адміністрації президента України Андрій Жигулін, передає «Радіо Свобода».
За словами Жигуліна, документи є помилковими.
«Насправді документи, які опублікувала FARA, є помилковими. Протягом найближчих годин там будуть виправлені всі дані, й ви зможете їх побачити», – сказав він.
Зазначається також, що FARA має виправити помилки, однак які саме, посадовець не уточнив.
Читайте такожУ мене немає жодних справ із Росією – Трамп
Із опублікованих документів, пише видання, можна припустити, що АП найняла американську компанію BGR Group для лобіювання інтересів України у США.
За цю роботу Україна сплачуватиме BGR Group щомісяця 50 тисяч доларів принаймні до кінця 2017 року.