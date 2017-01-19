"Правильне рішення": Ляшко прокоментував ініціативу виключити Савченко з комітету з нацбезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

«Рішення про виключення Савченко з Комітету нацбезпеки ми вважаємо правильним, тому що це питання державної таємниці», - зазначив Ляшко.

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«Якщо вона їде у Мінськ і при посередництві російського ФСБ організовує зустрічі з Плотницьким і Захарченком (лідери «ЛНР/ДНР») - зрадниками, російськими маріонетками, через яких сьогодні ллється кров на Донбасі, то таке рішення є логічним», - вважає лідер Радикальної партії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні профільний комітет ВР ухвалив рішення рекомендувати розглянути у сесійній залі парламенту проект постанови про виключення Савченко з комітету.

Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ щодо неповноважних дій Савченко у вирішенні питання про звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

10 січня Савченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднила списки заручників, утримуваних на непідконтрольних владі України територіях Донбасу, українських політв'язнів, утримуваних у російських тюрмах і в окупованому Криму, а також список осіб, яких ватажки "ДНР/ЛНР" хочуть отримати від української сторони. У списках зазначено 524 особи.

Раніше СБУ застерегла Савченко від такого вчинку.

Радник голови СБУ Тандіт назвав некоректними списки, оприлюднені Савченко.

16 січня депутат заявила, що опублікувала відкориговані списки українців, які незаконно утримуються бойовиками на Донбасі, а також осіб, видачі яких вимагають від України терористи.