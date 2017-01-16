Савченко опублікувала списки полонених, відкориговані станом на 16 січня (документи)
Народний депутат Надія Савченко опублікувала нові, відредаговані станом на 16 січня, списки полонених після зауважень щодо некоректності даних.
Так, Савченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднила списки осіб, яких запитують "Л/ДНР", списки українців, що знаходяться в полоні на територіях ОРДЛО та "списки росіян, кадрових військових РФ, що можуть бути російські військові, особи, що мають російське громадянство, але уродженці України, або українці, які втекли в Росію по програмі "переселение соотечественников" та хотіли отримати російське громадянство, що утримуються в Україні у СІЗО".
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"Відкориговані станом на 16 січня 2017. Помаранчевий колір - ті, кого запрошує "днр". Жовтий колір - ті, кого запрошує "лнр". Блакитний колір - звільнені. Червоний колір - загиблі", - додала нардеп.
Як повідомляв УНІАН, 10 січня Савченко на своїй сторінці в Facebook опублікувала списки полонених українських військових на окупованому Донбасі, а також списки бойовиків, заарештованих владою України. Також вона опублікувала список громадян РФ, в який включено 102 прізвища, що заарештовані у зв'язку з боями на Донбасі в 2014-2016 роках.
15 січня в ефірі одного з телеканалів Савченко визнала, що оприлюднені списки в основному застарілі.