Савченко опублікувала списки полонених, відкориговані станом на 16 січня (документи)

Так, Савченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднила списки осіб, яких запитують "Л/ДНР", списки українців, що знаходяться в полоні на територіях ОРДЛО та "списки росіян, кадрових військових РФ, що можуть бути російські військові, особи, що мають російське громадянство, але уродженці України, або українці, які втекли в Росію по програмі "переселение соотечественников" та хотіли отримати російське громадянство, що утримуються в Україні у СІЗО".

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"Відкориговані станом на 16 січня 2017. Помаранчевий колір - ті, кого запрошує "днр". Жовтий колір - ті, кого запрошує "лнр". Блакитний колір - звільнені. Червоний колір - загиблі", - додала нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Савченко на своїй сторінці в Facebook опублікувала списки полонених українських військових на окупованому Донбасі, а також списки бойовиків, заарештованих владою України. Також вона опублікувала список громадян РФ, в який включено 102 прізвища, що заарештовані у зв'язку з боями на Донбасі в 2014-2016 роках.

15 січня в ефірі одного з телеканалів Савченко визнала, що оприлюднені списки в основному застарілі.