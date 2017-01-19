Комітет з питань нацбезпеки хоче виключити зі свого складу ще двох нардепів
Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук каже, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту виключити зі складу комітету народних депутатів України В’ячеслава Богуслаєва (група «Воля народу») та Сергія Льовочкіна (фракція «Опозиційний блок»).
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тетерук повідомив на брифінгу.
Він наголосив, що деякі закиди, що нібито комітет переслідує народного депутата України Надію Савченко, не відповідають дійсності.
Читайте також"Правильне рішення": Ляшко прокоментував ініціативу виключити Савченко з комітету з нацбезпеки
За його словами, учора комітет також обговорив питання щодо можливості виключення зі своїх лав Богуслаєва й Льовочкіна. Він підкреслив, що це питання планується розглянути на одному з найближчих засідань комітету.
Він наголосив, що народний депутат Богуслаєв під час роботи цього парламенту жодного разу не був на засіданні комітету, а «пан Льовочкін був усього декілька разів».
Тетерук підкреслив, що «всі народні депутати, які вболівають за те, щоби вести прямі перемовини з терористами, щоб усунути Росію, як країну-агресора, від відповідальності за військові дії, усі ці народні депутати будуть мати належну оцінку й негайну дію нашого комітету».
Як відомо, Тетерук є членом комітету ВР із питань національної безпеки й оборони.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони буде рекомендувати розглянути у сесійній залі парламенту проект постанови про виключення народного депутата Надії Савченко з цього комітету.