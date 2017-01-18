Раду просять виключити Савченко із комітету з нацбезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні на засіданні комітету проголосували 8 з 12 народних депутатів.

Читайте такожСавченко спробувала пояснити свою скандальну заяву: я ніколи не казала, що Крим треба здати. Його здали

Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ щодо неповноважних дій Савченко у вирішенні питання про звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

Раніше СБУ надала відповідь комітету ВР з питань національної безпеки і оборони щодо зустрічі нардепа Надії Савченко з ватажками "ЛНР" і "ДНР" у Мінську.

Нагадаємо, Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську і зустрічалася з представниками РФ і лідерами так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким. За її словами, основною метою зустрічі була необхідність вирішення питання обміну полоненими. Зустріч викликала неоднозначну реакцію в Україні, зокрема, звинувачення Савченко в зраді України в інтересах Кремля.