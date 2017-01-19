Чверть українських суддів "сховалися" від перевірок, вигідно пішовши у відставку – ЗМІ

Чверть українських суддів пішли у відставку в 2016 році через ризик майбутніх перевірок, зберігши при цьому високе довічне утримання і пільги. Про це йдеться в статті "Втеча з суду" у свіжому номері журналу "Новое время".

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За інформацією журналістів, за червень-вересень 2016 мантії здали майже 1,6 тис. осіб. При тому що раніше за 25 років незалежності у відставку подали трохи менше 1,5 тис. Кількість цих відставників приблизно у п'ять разів перевищує кількість суддів, яких держава раніше звільнила за порушення присяги: за весь минулий рік таке покарання спіткало лише 341 людини.

Ті, хто пішли самостійно, зберегли довічне грошове утримання і численні пільги: "до кінця життя будуть отримувати пенсію, приблизно в 10 разів вищу за її середній український рівень: в 2016 році подібні виплати екс-суддям становили понад 22 тис. грн щомісяця, а в нинішньому, після підвищення мінімальних зарплат, дотягнуть до 30-55 тис. грн".

Крім того, відставники уникнули перевірок у рамках судової реформи, в ході яких вони могли б поплатитися не лише посадою, але і свободою.

Після такого масового звільнення суддів в країні утворився безпрецедентний дефіцит.

"У деяких регіонах недоукомплектованість судів становить більше 30% співробітників, а в апеляційних судах бракує і зовсім половини людей у мантіях. В Україні є невеликі містечка — Яремче в Івано - Франківській області і прифронтова Авдіївка — де взагалі немає жодного працюючого судді", - пояснює видання.

Повну версію статті читайте у свіжому номері журналу "Новий час" за 20 січня 2017 року.