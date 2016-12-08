У НАБУ озвучили "кількісний і якісний склад" фігурантів їхніх розслідувань
13:07, 08 грудня 2016Суспільство
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У розслідуваннях Національного антикорупційного бюро України фігурують 15 високопосадовців, 39 суддів, 25 прокурорів та 62 топ-менеджерів державних підприємств.
Станом на 1 грудня 2016 року в провадженні перебувають 256 кримінальних справ / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким в Києві.
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«Всього станом на 1 грудня 2016 року в провадженні перебувають 256 кримінальних справ, повідомлено про підозру 121 особі, складено обвинувальні акти щодо 63 осіб і 44 кримінальні провадження скеровано до суду», - заявив Ситник.
«У розслідуваннях фігурують 15 високопосадовців, 39 суддів, 25 прокурорів, 62 топ-менеджерів державних підприємств», - додав він.
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