У НАБУ озвучили "кількісний і якісний склад" фігурантів їхніх розслідувань

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким в Києві.

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«Всього станом на 1 грудня 2016 року в провадженні перебувають 256 кримінальних справ, повідомлено про підозру 121 особі, складено обвинувальні акти щодо 63 осіб і 44 кримінальні провадження скеровано до суду», - заявив Ситник.

«У розслідуваннях фігурують 15 високопосадовців, 39 суддів, 25 прокурорів, 62 топ-менеджерів державних підприємств», - додав він.