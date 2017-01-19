У МЗС розповіли, яка компанія представлятиме інтереси України у суді ООН за позовом проти РФ

Про це Зеркаль повідомила в ефірі телеканалу «Еспресо».

Вона розповіла, що коли почала працювати на посаді заступника глави МЗС у 2014 році, було поставлено завдання щодо захисту інтересів України у можливих судових інстанціях. За її словами, саме тоді розпочалася робота з пошуку юристів, з якими Україна може співпрацювати.

«Звичайно, що наші можливості були дуже обмеженими, і вони і залишаються обмеженими, але ми отримали підтримку з боку уряду і змогли провести необхідне фінансування для того, щоб знайти юристів, для того, щоб працювати з найбільш фаховими юристами», - сказала Зеркаль.

Також вона повідомила, що вже в грудні у 2014 році відбувся перший контакт з юристами на підставі меморандумів, які вони підготували для України, для захисту українських прав.

«Після того ми визначилися щодо компанії, яка нас представляє і допомагає нам в юридичній площині. Це Covington & Burling", - заявила Зеркаль.

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Також вона сказала, що робота над зверненням України до Міжнародного суду ООН тривала понад 2,5 років. Перед подачею заяви з російською стороною відбувався обмін дипломатичними нотами, яких було понад 40.

За словами заступника глави МЗС, Україна у кожній ноті розкривала суть претензій з виконання чи застосування положень конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму. До того ж, ще понад 20 дипломатичних нот стосувалися ліквідації всіх форм расової дискримінації.

Разом з тим, з росіянами було проведено 5 раундів переговорів стосовно фінансування тероризму, і три раунди переговорів стосовно расової дискримінації.

Вона пояснила, що кожна з конвенцій передбачає виконання досудових процедур. «Всі претензії спочатку треба обговорити з іншою стороною, якщо ви вважаєте, що вона не так застосовує конвенцію, як передбачено правилами і нормами конвенції. Без цього не можна звертатися до суду», - заявила Зеркаль.