Суд в Гаазі зареєстрував позов України проти Росії щодо фінансування тероризму та расової дискримінації - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що позов України проти Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації зареєстровано в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй в Гаазі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Міністр продемонстрував журналістам прес-реліз Міжнародного суду ООН щодо реєстрації українського позову.

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"Наша справа в Міжнародному суді ООН. Вона зареєстрована. Таким чином, далі вона буде просуватися", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна має більше, ніж потрібно доказів для притягнення Росії до відповідальності у зв’язку з порушення нею міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації в Міжнародному суді ООН в Гаазі.

«Ми використовуємо будь-яку можливість, яка є в наших руках, щоб мотивувати Росію залишити нашу територію. Звичайно, ми будемо використовувати лише політичні та дипломатичні засоби. Проте, в той же час ми будуємо сильну армію, ми забезпечуємо ефективні реформи…, ми також використовуємо юридичні інструменти», - зазначив Порошенко.