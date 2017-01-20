Журналісти з'ясували, хто вечорами навідується на Банкову

Про це розповідається у сюжеті програми "Схеми".

Журналіст видання два тижні провів біля офісу президента Петра Порошенка, щоб побачити, хто ходить на зустрічі до нього та його адміністрації.

Серед народних депутатів були помічені Сергій Пашинський, лідер Радикальної партії Олег Ляшко та спонсор цієї партії Сергій Рибалко, депутат-мільярдер Костянтин Жеваго, член фракції "Народного фронту" Андрій Іванчук та інші.

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На Банкову приходив голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ суддя Борис Гулько, який претендує на посади в оновленому Верховному суді.

Голова вищої кваліфікаційна комісії суддів України, яка визначатиме переможця майбутнього конкурсу суддів Верховного суду України, Сергій Козьяков також частий гість Адміністрації президента.

21 грудня 2016 року Банкову відвідав Костянтин Ващенко – головуючий на Комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка обирає переможців на високі державні посади.

Двічі до Адміністрації президента приходив Олег Валендюк. Він працював у прокуратурі за часів Віктора Пшонки і навіть отримав від нього нагороду під час Майдану. Але Валендюк уникнув люстрації.

На момент зйомок передачі він був першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим, а 3 січня 2017 року його призначили заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури.

Також на Банкову завітав голова Одеської ОДА Максим Степанов. Цікаво, що того ж дня до Адміністрації президента завітав у головуючий на комісії, яка обрала Степанова очільником ОДА.

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21 грудня біля будівлі АП журналісти помітили авто, яке належить Леоніду Крючкову. Він є рідним братом та партнером бізнесмена Дмитра Крючкова, який з літа перебуває у розшуку за підозрою розкраданні 346 мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго".

За кілька днів до цього до Адміністрації президента приходив Гізо Углава - перший заступник директора Національного антикорупційного бюро, яке відкрило справу щодо Крючкова.

Також в АП були бізнесмен та колишній депутат від фракції "Батьківщина" Олександр Дубовой, заступник генерального директора держпідприємства "Інформаційні судові системи" Дмитро Дубінко та колишній голова Держкомпідприємництва за часів президента Януковича Михайло Бродський.

Журналісти "Схем" звернулися до АП з проханням пояснити мету візитів вищезазначених осіб, але там відповіли, що ці дані захищені законом "Про доступ до публічної інформації".