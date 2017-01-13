Справа про стрілянину за участі Пашинського: головний свідок підтвердив провину нардепа

Про це колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов, чиї адвокати захищають потерпілого В'ячеслава Хімікуса, написав у своєму Facebook.

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«Під відео свідчення дав основний свідок злочину - присутній під час пострілу водій. Тільки що він повністю підтвердив своїми свідченнями провину депутата Народного Фронту Пашинського», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ст 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

У той же час потерпілий Хімікус, якому Пашинський прострілив ногу, стверджував, що депутат порушував правила поводження із зброєю, і куля випадково потрапила в ногу, а не в тулуб. За інформацією прокуратури Київської області, інцидент, у якому брали участь 4 людини, сталася в селищі Хлепча.

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив, що Він з дружиною їхали на "Мерседесі" повз мікроавтобус "Фольксваген", який стояв на неосвітленій дорозі. "Мерседес" його об'їжджав. «Було зроблено зауваження про те, що не ввімкнені габаритні вогні і нема знака аварійної зупинки. Під час цих зауважень виникла перепалка, потім виникла ситуація, під час якої нардеп використав вогнепальну зброю "Глок 19», - пояснив Чибісов.