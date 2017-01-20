Парубій готовий і далі співпрацювати зі слідством у справі "харківських угод" щодо базування Чорноморського флоту РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв'ю каналу «Рада».

Спікер зазначив, що це «справа про державний злочин і «харківські угоди» - як елемент цього державного злочину".

«Це добра справа і правильно поставлений кут зору - те, що відбулося на Майдані, - це вже був результат довготривалої планомірної операції із підпорядкування України Російській Федерації», - сказав він і додав, що цю кампанію проводили люди, які «перебували на ключових посадах у державі».

Так, Парубій висловив думку, що «справа про державну зраду Януковича і його оточення є правильним кутом зору, який демонструє, що протягом багатьох років Росія впливала на формальне українське керівництво задля того, щоб зупинити євроінтеграцію України, зупинити євроатлантичну інтеграцію і фактично повернути Україну у напівколоніальний стан».

Спікер зауважив, що робив усе можливе, аби не допустити ратифікації «харківських угод», які, на його думку, були «важливим елементом загальної системної концепції з окупації України, коли вони збільшили контингент в Криму».

«Без цього їхня військова операція в Криму була би невдалою», - додав голова ВР.

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Парубій повідомив, що дав свідчення і запевнив слідство про готовність до подальшої співпраці і надання усієї необхідної допомоги.

«Термін «державна зрада» не має термінів давнини. І ця справа повинна йти до суду, і люди, які здійснювали державну зраду щодо України, повинні бути покарані», - переконаний спікер. За його словами, він сподівається, що «справу буде доведено до кінця».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Парубій давав свідчення у Головній військовій прокуратурі у кримінальному провадженні щодо обставин ухвалення так званих «харківських угод» у 2010 році.

Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у Twitter повідомила, що «військова прокуратура викликала Парубія як свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини підписання Януковичем «харківських угод».

Як відомо, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України та РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливою пролонгацією ще на п'ять років і про зниження ціни на російський газ для України на 30%, але не більш як на 100 доларів за тисячу кубометрів.

27 квітня того ж року Верховна Рада ратифікувала цю угоду.