Суд дозволив вилучити оригінал "харківських угод" щодо базування Чорноморського флоту РФ

Про це на свої сторінці у Facebook повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

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«У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації Угоди для України, визначених законодавством України, а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України», - цитує вона рішення суду.

Так, слідчим управлінням Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У зазначеному провадженні досліджуються підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму (відомі як «харківські угоди»).

Крім того, прокуратура 19 грудня 2016 року призначила почеркознавчу експертизу.

У разі недопуску слідчих вони можуть ініціювати проведення обшуку в Міністерстві закордонних справ.