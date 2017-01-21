У Сумах відбувалась антипутінська акція "Стоп Путін! Стоп війна!" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, акція, в якій брали участь близько 50 активістів, розпочалася в центрі міста на пішохідній вулиці Соборній біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

За словами організаторів, мета акції - привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати весь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі.

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Активісти спорудили опудало «ватника», особу якого представляв колаж з портретів Віктора Медведчука, Віктора Януковича і Володимира Путіна. Після невеликого мітингу його учасники пішли до офісу місцевої організації політичної партії «Успішна Країна», що недавно відкрився в обласному центрі. Там опудало залишили біля входу в офіс, протоптавши валянками, вимоченими у крові, сліди до вхідних дверей.

Після завершення акції вхід до офісу присутні закидали яйцями.

Як повідомляв УНІАН, Stop Putin's War in Ukraine проводиться вже втретє.

Акція сьогодні проходить в українських містах, а також у містах більш ніж 50 країн.