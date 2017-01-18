Причини в тому, що Росія зробила з Україною - Обама закликав продовжувати санкції проти РФ

Президент США Барак Обама заявив, що вторгнення Росії в Крим є кульмінацією анти американізму президента РФ Володимир Путіна. Про це Обама заявив під час своєї останньої прес-конференції в якості президента.

Обама також закликав продовжувати санкції проти Росії через її вторгнення на Донбас та незаконну анексію Криму.

"Росія продовжує окупацію частини української території. Вона надсилає до України військових, які розхитують ситуацію. Причини санкцій саме в тому, що Росія зробила з Україною", - сказав Обама, додавши, що позиція США має залишатись такою, яка б не дозволяла великим державам захоплювати менші.

В той же час американський лідер пояснив, що він намагався спонукати Росію до конструктивних стосунків, однак після повернення на пост президента РФ Путіна, ситуація у світі стала напруженою.

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«В інтересах Америки та світу це те, щоб у нас були конструктивні відносини з Росією. Такий був підхід під час мого президентства. Я намагався спонукати Росію до таких відносин. Коли Путін повернувся на новий термін, ситуація у світі стала більш напруженою. Він намагається своїми діями ставити виклик США», - сказав Обама.

При цьому президент США зазначив, що «Підхід (Росії, - ред.) до міжнародної політики, здається, ґрунтується на думці, що будь-що, що роблять США шкодить Росії, і цьому необхідно протидіяти».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент США Барак Обама дав останню прес-конференцію на посаді президента США. Трансляція відбувається на каналі Білого Дому в YouTube. "Я чекаю від вас складних питань", - сказав Обама журналістам. Обама був обраний президентом США у 2008 році, він балотувався від Демократичної партії.