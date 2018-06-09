Черномирдін похвалив Черновецького за пробки

Напередодні Миколая мер Києва Леонід Черновецький влаштував до новорічних свят черговий прийом для всього дипломатичного корпусу в України та духовенства.

Не знаю, з чим це пов’язано, але чомусь прийом виглядав уже дуже бідненьким як на гостей, так і на пригощання. Торік, здається, не було жодного посла, який би не прийшов, ані жодного представника конфесії. Проте цього року столи порожньо простоювали. Прийшло буквально сім представників релігійних конфесій, а посли, що прибули на захід, старалися швидко його залишити.

– З чим вступаєте в Новий рік? – поцікавилася я в мера перед початком прийому.

– Багато тривог. Надіюся, що під час відпустки я про все забуду.

– Які такі тривоги маєте?

– Шантаж уряду. Гаряча вода… То є вона, то нема її. Поки я їм не відключу воду, доти вони не заспокояться.

Мер хвалився, що цього разу буде на прийомі найбільше послів за всю історію мерії. Це свідчить про те, що киян поважають. Ми ніяким досвідом на таких прийомах з послами не ділимося, бо в кожного свій досвід. В Україні він корупційний, там – ліберальний.

Бідненько накритий стіл Черновецький пояснив тим, що вирішив економити гроші киян. Мовляв, це жлобство топтатися ногами по ікрі.

– Є хтось, хто відмовився від вашого запрошення?

– Тільки американець, бо в нього своя ідея. Мабуть, має якісь підозри.

– Можливо, Вільям Тейлор не прийшов, бо минулого року ви йому погано руку подалиl?

– Він хороший парень!

– Ви запрошували Сандея Аделаджу?

– Сандей Аделаджа не представляє релігійну конфесію (гучно сміється. – Авт.). Він лиш скромний пастор своєї церкви. Я його завжди запрошую. Він присутній на всіх моїх святах. Нещодавно я його запрошував, коли ми до Наливайченка (голова СБУ. – Авт.) ходили. Поговорили про життя, я відчуваю його повну підтримку.

Як сам Черновецький святкуватиме Новий рік, він ще не вирішив, проте новорічний настрій його вже аж переповнював. Учора він був неабияк веселим.

Черновецький довго вітав панів послів і представників церкви з наступаючими новорічними святами. У привітання він вклав усе: саме привітання, довгі сімейні історії про те, як він любив перевдягатися дідом морозом, і як його діти це любили. День прийому збігся з днем народження його дочки, тому шановні гості мусили вислухати ще й довге привітання тата своїй доні.

Нічого дивного не було в тому, що деякі посли не витримували й починали просто собі їсти й пити, не чекаючи кінця нудного монологу.

Після Черновецького слово взяв посол РФ в Україні Віктор Черномирдін. Він, як завжди, стоїть по праву руку Черновецького і, як завжди, виголошує привітання від усього дипкорпусу. І, як завжди, це привітання звучить як ода Черновецькому.

Російський посол звідкись узяв, що прийоми в мерії з кожним роком стають все «більш теплішими і насиченішими».

Після слів свого друга Черномирдіна Черновецький зник, залишивши своїх гостей наодинці.

Черновецький днями відкрив у мерії музей подарунків, на що Черномирдін зауважив:

– У багатьох радянських лідерів були теж свої музеї, і в Сталіна він був. Не знаю, що вас об’єднує зі Сталіним, але нехай буде тільки музей…

Черномирдін також нагадав Черновецькому, що він завжди його згадує, коли стоїть у пробках, але згадує в позитиві. Мовляв, пробки – це ознака того, що місто росте, розвивається.

Я поцікавилася в гостей, чи подобається їм вступати в Новий рік з думкою про Леоніда Черновецького?

Голова мусульман України Шейх Ахмед Тамім:

– Мер веде завжди себе, що називається без протоколу, тобто вільно. Що хоче, то й завжди каже. Він подолав усі бар’єри в спілкуванні з людьми. Хочу всім побажати, аби доброта розповсюджувалася.

Протоієрей Петро Кучминда Української православної автокефальної церкви довго сміявся, поки сказав:

– Усяка влада від Бога. Кожен народ вартий тої влади, яку обирає.

Посол Казахстану Амангельди Жумабаєв:

– Дуже прекрасна людина, бо велику увагу приділяє Казахстану. З його допомогою ми будуватимемо посольство, бізнес-центр. Хай живе!

Черномирдіну також, безумовно, подобається вступати в Новий рік з думкою про Черновецького, бо він «незвичайний, нестандартний мер». Правда, у чому його нестандартність не роз’яснив. Казав, що киянам краще знати.

Нового заступника мера Євгена Червоненка теж не покидає думка про Черновецького:

– Мені подобається вступати в Новий рік з думкою про Черновецького, бо він неординарний політик. Коли мої однопартійці вдарили мені в спину й зробили підлість, а саме Васюник (віце-прем’єр з гуманітарних питань. – Авт.), то Леонід Михайлович без вагань запропонував мені роботу. Гадав, це жарти, але він подзвонив мені особисто й сказав, що все серйозно. Тоді ми погодили це з Президентом, бо я людина, яка не міняє свій курс, залежно від рейтингів. Тому ціную в житті такі риси, як порядність і кінцевий результат. Багато хто сміється з Черновецького, але це сміх від заздрощів його рейтингу і популярності. Мені казали, що це для мене пониження, але я так не вважаю.

Вікарій київської митрополії УПЦ МП мало не плакав від радощів, що Київ має такого мера:

– Українська православна церква поважає Леоніда Михайловича за ті справи, які він робить для нашої церкви. Блаженніший митрополит Володимир нещодавно нагородив його орденом на честь 1020-річчя хрещення Русі. Це свідчення його заслуг перед Українською православною церквою. Ви ж розумієте, що просто так нагороди не даються. Він осіняє себе хресним знаменням під час богослужіння, тобто хреститься. Знаєте, хреститься він досить свідомо й правильно. А це значить, що людина живе з вірою в Бога. Тож нехай Господь і надалі допомагає йому керувати містом Київ.

Ксеня Лесів