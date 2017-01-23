Обраний віце-президентом ПАРЄ український депутат: Парламентські діалоги навряд чи вплинуть на Путіна

Про це Логвинський сказав у коментарі власному кореспонденту УНІАН у понеділок у Страсбурзі, коментуючи пропозицію Аграмунта, яка прозвучала після переобрання його президентом ПАРЄ.

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"Треба розділяти політичні гасла та практичну роботу. Що зараз заважає росіянам вивести армію з Донбасу або передати контроль над Кримом? Ніщо не заважає. Я не впевнений, що на даний час можуть існувати будь-які парламентські діалоги, які донесуть інформацію до Путіна, після чого він скаже, що помилявся… Я не буду підтримувати такий діалог у будь-якому разі", – пояснив він свою позицію.

Логвинський нагадав, що переобраний президент ПАРЄ завжди дотримувався саме такої позиції. "Позиція Аграмута дуже зрозуміла, і він завжди її дотримувався: він чітко говорив, що виступає за діалог і хотів би повернути російську делегацію, бо Росія – це потужна делегація, і тому він отримає більше влади та певні преференції", – наголосив віце-президент ПАРЄ.

Політик вважає, що такі заходи будуть використані для того, щоби зняти з російської делегації санкції. "А це буде мати ефект доміно. Санкції – це єдиний важіль, який впливає на РФ, як на агресора. Доки вони не виправлять ситуацію, ми не маємо права сказати "повертайтеся". Ми проти зняття санкцій. Санкції повинні бути зняті тоді, коли буде поновлений контроль на нашій території", – переконаний Логвинський.

Як повідомляв УНІАН, переобраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт хоче діалогу з російською делегацією в рамках "міжпарламентської платформи" та ініціює слухання з питання парламентської дипломатії у Валенсії.