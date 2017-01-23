"Я не здамся": президент ПАРЄ прагне повернути Росію до Асамблеї

Як передає власний кореспондент УНІАН, свою пропозицію він озвучив сьогодні у Страсбурзі під час зимового пленарного засідання ПАРЄ, говорячи про те, що відсутність в залі російської делегації викликає жаль.

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"Викликає жаль, що вже вдруге одна держава-член, Росія, не направляє делегацію до Асамблеї. З часу мого обрання я провів ряд консультацій зі спікером російського парламенту, членами російського парламенту. Під час цих обговорень я завжди наголошував, що делегації всіх держав-членів повинні брати участь в роботі Асамблеї. Тому що після всього ми є Асамблеєю 47 країн, а не 46", - заявив він.

На переконання Аграмунта, відсутність однієї делегації в "нашій роботі не приносить зисків нікому".

"Я не здамся, тому що я бачу, що російський парламент та його члени відкриті до діалогу та співробітництва для того, щоб змінити поточний курс. Я сподіваюся, що ми можемо використати міжпарламентську платформу для того, щоб підтримувати контакт з членами російського парламенту. В цьому контексті я хотів би організувати слухання з питання парламентської дипломатії, можливо, у Валенсії, моєму рідному місті. Я з нетерпінням очікую на роботу з відповідним комітетом Асамблеї, щоб розробити подальшу концепцію цих відносин", - сказав президент ПАРЄ.

Він констатував, що, "на жаль, ми не були успішними у вирішенні ситуації з нашими державами-членами".

"У квітні 2016 ми бачили небезпечне загострення ситуації на контактній лінії в Нагорному Карабасі. Продовжується конфлікт в Україні та порушення режиму припинення вогню. Знову здіймається напруження на Балканах. Конфлікт не може бути вирішений військовими засобами... Парламентська дипломатія є важливим інструментом, і наша Асамблея повинна використати цей потенціал на повну силу", - наголосив Аграмунт.

Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.

У той же час 10 жовтня 2016 року президент ПАРЄ Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що Асамблея має зробити все необхідне для повернення в пленарну залу представників Росії, які покинули ПАРЄ через запроваджені санкції.

Як повідомлялось, Педро Аграмунта переобрали президентом ПАРЄ на 2017 рік на безальтернативних виборах.