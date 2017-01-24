СБУ перевірить висловлювання Пінчука про "болісні компроміси" з Росією (документ)

Про це йдеться у відповіді СБУ від 14 січня 2017 р. на запит позафракційного народного депутата України Дмитра Яроша, яку парламентарій оприлюднив у Facebook.

У документі зазначається, що обставини розслідуються Головним слідчим управлінням СБУ у кримінальному провадженні №… за ознаками злочинів, передбачених за ст. 110 Кримнілаьного кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 258-5 (Фінансування тероризму).

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«Щодо висловлювань громадянина України В.Пічука призначено відповідну судову семантико-текстуальну експертизі», - зазначено у відповіді СБУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року у газеті The Wall Street Journal була опублікована стаття Пінчука з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Пінчук вважає, що умов для проведення справедливих місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу неможливо досягнути, доки Україна не відновить повний контроль над тими територіями, але запропонував не звертати увагу, що окремі райони Донецької та Луганської областей окуповані Росією, та спробувати провести там місцеві вибори.

Також він запропонував українській владі подумати над тимчасовою відмовою від членства в Європейському Союзі та від набуття членства в НАТО у короткостроковій і середньостроковій перспективі.