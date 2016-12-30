"Пропозиція капітуляції?": як соцмережі відреагували на "болючі компроміси" Пінчука

В американській діловій газеті The Wall Street Journal 29 грудня вийшла стаття українського олігарха Віктора Пінчука під назвою «Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією», яка спровокувала шквал дискусій і обурення в соцмережах.

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УНІАН наводить основні тези цього тексту і реакцію представників українського сегменту Facebook.

Відмовитися від членства в ЄС

Пінчук вважає, що сьогодні Україні слід розглянути питання про тимчасову відмову від членства в Європейському Союзі як однієї з цілей на майбутнє: «Ми можемо будувати європейську країну, будучи привілейованим партнером, і пізніше обговорити питання членства».

Не вимагати повернення окупованого Криму, чекати, поки кримчани «самі попросяться»

Залишаючись на позиції, що Крим – це частина України, і він повинен бути повернений, Крим не потрібно робити предметом торгу щодо завершення війни на Донбасі на справедливій основі. Пінчук вважає, що Україні знадобиться 15-20 років, щоби вийти на необхідні темпи економічного зростання і стабілізувати інфраструктуру, соцзахист і фінансову систему. «Всі кримчани після цього захочуть жити в цій майбутній Україні – точно так само, як східні німці захотіли стати частиною Західної Німеччини», - пише він.

Дозволити провести місцеві вибори на Донбасі, попри те, що вони не можуть бути чесними, поки Україна не контролює цю територію

Пінчук також визнає, що конфлікт на сході був ініційований з-за кордону, це не був «справжній рух за автономію або громадянська війна». Він приходить до висновку, що умов для чесних виборів там не буде, поки Україна не отримає повний контроль над своєю територією.

«Але ми можемо ігнорувати цю істину і визнати місцеві вибори. Такий компроміс може означати приниження для українців зі сходу, які дуже сильно постраждали. Але якщо це потрібно для того, щоб продемонструвати прихильність України до мирного возз'єднання, то нам, можливо, доведеться піти на цей компроміс, щоб врятувати тисячі життів», - стверджує Віктор Пінчук.

На думку Пінчука, ми повинні зосередитися на допомозі тим, хто змушений був покинути свої рідні міста, і не може повернутися додому.

Прийняти нейтралітет і відмовитися від членства в НАТО

Список пропозицій Пінчука завершується ідеєю «прийняти, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі». Він вважає також, що пропозицію членства «може призвести до міжнародної кризи безпрецедентного масштабу».

«Поки ми повинні проводити альтернативні заходи для підвищення безпеки і прийняти нейтралітет як бачення перспективи на найближче майбутнє», - запевняє Пінчук.

Додамо, що УНІАН звернувся з запитом до пана Пінчука - нас зацікавив, у першу чергу, вибір видання, в якому олігарх опублікував свої роздуми про його бачення майбутнього України, а також ми поставили зятю екс-президента Кучми питання про те, на яку аудиторію він орієнтувався, відправляючи свій опус саме в The Wall Street Journal (не найпопулярніше ЗМІ серед української аудиторії).