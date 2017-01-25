Ар’єв розповів про атаки "друзів РФ" в ПАРЄ під час обговорення резолюції щодо Україні

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН в Страсбурзі, коментуючи результати ухвалення в рамках зимової сесії ПАРЄ резолюції щодо функціонування демократичних інституцій в Україні.

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«Нам вдалося відбити атаки наших «друзів», які хотіли внести в доповідь зміни закону про декомунізацію і представництво у Верховній Раді з окупованих територій, фактично, вибори. Ці поправки ми вбили абсолютно», - сказав він.

При цьому голова делегації наголосив, що ця резолюція щодо України була черговою.

«Остання ухвалювалась два роки тому, і деякі формулювання перейшли з них в нинішню. Добре відзначений прогрес в реформах в Україні. Звісно, була критика за те, що достатньо великий рівень корупції в Україні, не зважаючи на ухвалені заходи. В даному разі я вважаю, що резолюція цілком збалансована», - зазначив депутат.