Ар’єв розповів про атаки "друзів РФ" в ПАРЄ під час обговорення резолюції щодо Україні
Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявляє, що під час обговорення резолюції щодо Україні вдалося «відбити атаки» «друзів», які хотіли внести неприйнятні для країни поправки.
Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН в Страсбурзі, коментуючи результати ухвалення в рамках зимової сесії ПАРЄ резолюції щодо функціонування демократичних інституцій в Україні.
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«Нам вдалося відбити атаки наших «друзів», які хотіли внести в доповідь зміни закону про декомунізацію і представництво у Верховній Раді з окупованих територій, фактично, вибори. Ці поправки ми вбили абсолютно», - сказав він.
При цьому голова делегації наголосив, що ця резолюція щодо України була черговою.
«Остання ухвалювалась два роки тому, і деякі формулювання перейшли з них в нинішню. Добре відзначений прогрес в реформах в Україні. Звісно, була критика за те, що достатньо великий рівень корупції в Україні, не зважаючи на ухвалені заходи. В даному разі я вважаю, що резолюція цілком збалансована», - зазначив депутат.