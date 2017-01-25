ПАРЄ прийняла резолюцію щодо України, прихильникам РФ не вдалося відкоригувати текст

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну резолюцію "Функціонування демократичних інституцій в Україні" було ухвалено за результатами обговорення сьогодні в Страсбурзі в рамках зимової сесії ПАРЄ.

Резолюцію підготували члени Моніторингового комітету депутат від Іспанії Йорді Хукла і депутат від Німеччини Аксел Фішер.

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"За" проголосували 106 членів ПАРЄ, "проти" - 11, "утрималися" - 9.

«Важливо, що нашим опонентам не вдалося поміняти терміни "російська агресія" на "внутрішній конфлікт", підмінити поняття "вільні вибори" на "вибори під дулом автомата" і виборчою комісією на чолі з автомойщиком!», – зазначив на своїй сторінці у Facebook віце-президент ПАРЄ і нардеп Георгій Логвінський.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 січня, в ПАРЄ прийнято резолюцію " Нападки на журналістів та свобода ЗМі в Європі" з вимогою звільнити політичних в’язнів в Криму.