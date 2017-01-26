Тимчасові дозволи на проживання в ОАЕ отримали понад 11 тисяч українців
15:26, 26 січня 2017Політика
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Понад 11 тисяч громадян України отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Дубаї / REUTERS
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.
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"За інформацією МЗС ОАЕ, станом на 1 січня 2017 року 11 145 громадян України отримали тимчасовий дозвіл на проживання у цій країні, 2016 року 112 135 українських громадян відвідали Об’єднані Арабські Емірати", - йдеться у повідомленні за підсумками зустрічі директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева із заступником міністра закордонних справ ОАЕ Ахмедом Саідом Альхамом Альдхахері, яка відбулася в Абу-Дабі.
На зустрічі також говорили про лібералізацію взаємних поїздок громадян обох держав.
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