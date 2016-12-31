Із Дубаї до Києва вилетів літак із майже 150 пасажирами, які три доби провели в аеропорту
Літак вилетів із аеропорту Дубаї в Київ із майже 150 пасажирами.
Літак зі 148 пасажирами, які раніше застрягли в Об’єднаних Арабських Еміратах, вилетів із Дубаї до Києва. Про це повідомив посол України в ОАЕ Юрій Полурез, передає УП.
Близько 19:15 посол повідомляв, що на цей літак відкрили реєстрацію.
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Раніше, посол повідомляв, що літак зі 109 українцями, які три доби чекали на відправлення додому в аеропорту, вилетів із Шарджі до Києва.
Він також заявляв, що літак вилетів близько 20:30. Крім того, за його словами, раніше у Дубаї відкрили реєстрацію для українців на інший літак.
Як повідомляв УНІАН, більше ста українських туристів три доби не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна з застряглих туристів Марина Лук'янова.
Вона розповіла, що туристів тримають в терміналі і не розселяють.
"Air Arabia не спілкується з нами, туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Вчора нашого консула ледь пропустили в аеропорт. Може МЗС ще щось зробити?" - написала турист. Раніше Лук'янова писала, що до прильоту в Шарджу українці 11 годин чекали на виліт з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.