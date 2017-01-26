МЗС: Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Мар’яна Беца заявила сьогодні на брифінгу у Києві.

“Росія як підписант Мінських домовленостей не виконала до сих пір, станом на сьогодні, 26 січня, жодного пункту Мінських домовленостей. Фактично пройшло вже три роки з моменту незаконної окупації Криму, 2,5 роки з моменту укладення Мінських домовленостей, Росія не виконала навіть першого пункту — припинення вогню”, – констатувала Беца.

За її словами, Росія вкотре демонструє абсолютне небажання і неготовність виконувати Мінські домовленості і сприяти деескалації ситуації на Донбасі.

Водночас Беца зазначила, що Україна як підписант Мінських угод віддана кожному їх пункту і виконує їх.

Читайте такожВійськовий прокоментував ймовірність звільнення Дебальцевого

“Разом з тим, це дорога з двостороннім рухом, і Росія має виконати ці домовленості. Це єдиний алгоритм, який існує зараз для деескалації ситуації на Донбасі. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, зокрема по «нормандській четвірці», посилити тиск на Росію з вимогою виконати Мінські домовленості”, - сказала вона.

Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого 2015 р. відбулися переговори щодо врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, якими, серед іншого, передбачено припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачено обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.