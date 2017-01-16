Українська сторона у Мінську констатувала зрив бойовиками перемир'я

Про це написала у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання контактної групи.

«Українська сторона змушена констатувати: оголошене напередодні новорічних свят перемир'я було зірвано. Досягнуті домовленості про режим припинення вогню не були виконані через бойкотування протилежною стороною», - наголосила Оліфер.

Вона зазначила, що українська сторона наполягає на дотриманні всього пакета Мінських угод, зокрема, «виході на лінію від 19 вересня 2014 року, включаючи Дебальцеве».

За словами Оліфер, вирішення блоку питань з безпеки є ключовою складовою всього Мінського процесу.

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Крім цього вона зазначила, що місцеві вибори на Донбасі будуть проведені лише після припинення вогню, виведення іноземних військових формувань і відновлення контролю за кордоном.

«Без припинення вогню, без виведення всіх іноземних військових формувань і військової техніки з території України, без контролю за кордоном, - в ОРДЛО виборів бути не може», - написала Оліфер.