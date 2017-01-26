Клімкін повідомив про плани зустрітися з людьми Трампа в лютому: "Ми перебуваємо в щільному контакті"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам.

"Ми знаходимось у діалозі. Щодо дат зможу сказати дещо пізніше. Тобто, я буду присутній наступного місяця (у Нью-Йорку - УНІАН), оскільки, як ви знаєте, ми головуємо у Раді безпеки. У нас буде дуже два важливих міністерських засідання: одне присвячене загрозам критичної інфраструктури, а одне присвячене конфліктам на європейському просторі", - сказав Клімкін.

"Звичайно, буду зустрічатися там з представниками американської адміністрації, тому найближчими днями по датах і по зустрічах буде логістична ясність, тоді скажу, але, звичайно, це дуже важливо і ми знаходимося в дуже щільному контакті", - заявив міністр.

Як відомо, Україна сподівається на ухвалення 13 лютого Радою безпеки ООН резолюції про запобігання терористичним нападам на об'єкти інфраструктури.